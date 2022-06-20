Karabük'te bazı yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

Karabük'te domuz sürüsü ve iki tilki, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
100. Yıl Mahallesi'nde bir öğrenci, kaldığı yurda döndüğü sırada domuz sürüsüne rastladı.
Öğrenci, domuz sürüsünü cep telefonuyla kaydetti. Kayıtlarda, domuzların yol kenarındaki yeşil alanda beslendiği görülüyor.
Yine aynı mahallede vatandaşlar, iki tilkiyi farklı noktalarda yiyecek aradıkları sırada görüntüledi.
Öte yandan, Safranbolu ilçesi kırsalında da bir otomobil sürücüsü, yolda fark ettiği tavşanının görüntüsünü cep telefonuyla çekti.
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