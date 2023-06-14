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Karabük'te bazı yaban hayvanları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi

14.06.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bir karaca ile iki ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Yenice ilçesi Ihlamur Seyir Terası bölgesinde yol kenarına inen ayı yavrusu, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bir süre kendisini çeken vatandaşları izleyen ayı yavrusu, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Merkez ilçeye bağlı Davutlar köyünde de yola inen ayı yavrusu, vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Ayı yavrusu, seyir halindeki otomobilden kaçarak yeşillik alana yöneldi.

Eskipazar ilçesi Yalakkuz Yaylası yolunda bir kişi ise cep telefonu kamerasıyla karaca görüntüledi.

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Karabük ayı karaca

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