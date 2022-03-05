YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te belediyenin projesiyle yetiştirilen kaz yumurtaları kuluçka makinesine yüklendi

Karabük'te belediyenin projesiyle yetiştirilen kaz yumurtaları kuluçka makinesine yüklendi

05.03.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul: - "70 kursiyere teorik ve pratik eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kaz palazları eşit bir şekilde ücretsiz dağıtılacak"

Karabük'ün Eflani ilçesinde belediye tarafından hazırlanan proje kapsamında üretilen 1200 kaz yumurtası kuluçka makinesine yüklendi.

Eflani Belediyesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, ilçede kaz yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak, özellikle kadın ve genç çiftçilere iş imkanı sağlamak amacıyla "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesini hayata geçirdi.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından desteklenen proje kapsamında ilçede 600 damızlık hayvanın bulunduğu kaz üretim çiftliği kuruldu.

Günde ortalama 100 yumurta üretilen çiftlikte kuluçka makinesine 1200 yumurta yüklendi.

Yumurtalardan elde edilecek yavrular, beslenip büyütüldükten sonra eğitimden geçirilecek 70 çiftçiye hibe olarak dağıtılacak.

Projeyle kaz yetiştiriciliğinin ilçenin yeni gelir kapısı olması amaçlanıyor.

- "Günde ortalama 100 yumurta üretimimiz var"

Eflani Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul, AA muhabirine, günde ortalama 100 yumurta üretimi olduğunu ve 4-5 gün sonra diğer makineye 1200 yumurtanın daha yükleneceğini söyledi. Ertuğrul, "Yavrular çıktıktan sonra 1 ay özel bakım yapılacak. 70 kursiyere teorik ve pratik eğitimler vereceğiz. Bu eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere kaz palazları eşit bir şekilde ücretsiz dağıtılacak." dedi.

Proje kapsamında üretilen kaz civcivlerinin bakımlarının tamamlanarak nisan ayı içinde yetiştiricilere teslim edilmesinin planlandığını dile getiren Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Damızlık sürüden elde edilen ilk kaz civcivi projenin maskotu oldu. Artık kaz üretim ve eğitim çiftliğinde üretim ve eğitim sürecine geçildi. Çiftlikte kuluçka ve çıkım makinelerinin kurulumu tamamlandı. Eğitim için hazırladığımız sınıfın masa, sıra, tahta ve eğitim materyalleri tamamlandı, ders başına hazır hale geldi. Kuluçkaya yatırılan öncü yumurtadan çıkan yavru 10 günlük oldu. Hedefimiz, çiftliğin devamını sağlamak. Hem üretim yapmak hem de vatandaşların ürettiği kazları pazarlamak amacındayız."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Bitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutulduBitlis'te helikopter kazasında şehit olanlar için mevlit okutuldu
Doğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldıDoğu'daki 7 ilde valilerin katılımıyla "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" yapıldı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 5 Mart Cumartesi

İmsak
05:47
Sabah
07:11
Öğle
13:06
İkindi
16:16
Akşam
18:51
Yatsı
20:10
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Fenomenleri ifşa etti! “Hiç merak ettiniz mi?”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Haftalık burç yorumları: Yoğun bir hafta yaklaşıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.