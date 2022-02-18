Karabük'te bir evin bahçesinde vizon görüntülendi

Karabük'te bir evin bahçesinde vizon (sansargiller ailesinden bir gelincik türü) görüntülendi.
Kurtuluş Mahallesi'nde evinin bahçesinde çalışan Minur Yıldırım, karşısında ne tür olduğunu bilemediği bir hayvan gördü.
Yıldırım, hayvanı cep telefonuyla görüntüledi.
Bir süre sonra gözden kaybolan hayvanın ne olduğunu öğrenmek isteyen Yıldırım, Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne başvurdu.
Yıldırım, yetkililerden hayvanın yurt dışında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlanılmasıyla gündeme gelen vizon olduğu öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi.
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