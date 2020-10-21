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Karabük'te bir köy karantinaya alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 21.10.2020 20:14 | Son Güncelleme

Karabük'te bir köy karantinaya alındı

Karabük'ün Yenice ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Şirin köyünde bazı kişilerin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, Şirin köyünün bugünden itibaren 14 gün karantinaya alınmasına, sınır komşusu olan Değirmenyanı köyünde kurulan semt pazarının ise 2 hafta kurulmamasına karar verdi.

Söz konusu köye giriş ve çıkışların kapatılması, tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınması kararlaştırıldı.

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