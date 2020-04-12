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Karabük'te bir mahalledeki toplu konutlar karantinaya alındı

KARABÜK HABERLERİ  | 12.04.2020 21:13 | Son Güncelleme

Karabük'te bir mahalledeki toplu konutlar karantinaya alındı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Beşbinevler 2. Cadde TOKİ konutları karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla adı geçen TOKİ konutlarının 26 Nisan saat 24.00'e kadar karantina altına alınmasına karar verildiği bildirildi.

Açıklamada, karara uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereği ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince idari para cezası ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK'nın 195. maddesi kapsamında adli işlemlerin uygulanmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Karantina Kovid-19

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