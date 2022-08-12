Karabük'te bulunan yaralı ebabil tedavi altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaralı ebabil, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe merkezinde bir iş yerinde çalışanlar, içeri giren ebabilin yaralı olduğunu fark etti.

Çalışanlar, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü.

Kontrolleri yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz