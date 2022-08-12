YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te bulunan yaralı ebabil tedavi altına alındı

Karabük'te bulunan yaralı ebabil tedavi altına alındı

12.08.2022 16:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te bulunan yaralı ebabil tedavi altına alındı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan yaralı ebabil, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe merkezinde bir iş yerinde çalışanlar, içeri giren ebabilin yaralı olduğunu fark etti.

Çalışanlar, yaralı kuşu alarak veterinere götürdü.

Kontrolleri yapılan kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandıKarabük'te çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı
Erzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyorErzurum'da "Süte Değer" projesi üreticinin yüzünü güldürüyor
Doğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutunduDoğuştan kalp hastası bebek 2,5 aylık yoğun bakım tedavisiyle hayata tutundu
Anahtar Kelimeler:
Safranbolu ebabil kuşu yaralı

Karabük Namaz Vakitleri 12 Ağustos Cuma

İmsak
04:09
Sabah
05:49
Öğle
13:00
İkindi
16:50
Akşam
20:01
Yatsı
21:33

Karabük Nöbetçi Eczaneler12 Ağustos Cuma

Gülşen Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Gökçınar Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Gözde Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Mesaj kutuları taştı! Gazetede tam sayfa mektup yayınlayınca...

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

Alışveriş merkezinin ortasında iç çamaşırıyla gezdi

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

Çayını herkes içiyor! Kansere neden oluyor

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

''Eşimi çok seviyorum ama 15 yıldır cinsel ilişkiye girmedik''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.