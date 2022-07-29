Karabük'te "çalıntı bisiklet" şüphesiyle çocuğa müdahale eden polis, aileye tazminat davası açtı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde "çalıntı bisiklet" şüphesiyle durdurdukları 12 yaşındaki çocuğa müdahalelerine ilişkin haklarında soruşturma başlatılan iki polisten biri, çocuğun ailesine "tazminat" davası açtı.

Safranbolu Adliye Sarayı önünde gazetecilere açıklama yapan Miraç A'nın babası Ferhat A, geçen yıl aralık ayında yaşadıkları üzücü olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

Olayla ilgili hukuki yollardan haklarını aradıklarını belirten Ferhat A, "Savcılık birinci mahkemede takipsizlik kararı verdi. Biz buna itiraz ettik. Hukuki süreç devam ediyor." diye konuştu.

Bir polisin kendisi ve kardeşi hakkında tazminat davası açtığını aktaran Ferhat A, "Hukuki yollardan hakkımız arayacağız, bu işin peşini bırakmayacağız. Oğlumuz için mücadelemize devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Olayın ardından kendilerinden Karabük Valisi ve Kaymakamın özür dilediğini belirten Ferhat A, "Kaymakam ve Vali bey özür dilerken, polislerin bu şeklide gidip maddi çıkar gözetmesi hiç hoş değil." dedi.

Çocukların önünde polislerin iyi temsil edilmesi gerektiğini vurgulayan Ferhat A, "Polisimiz bizim gönlümüzde, her zaman başımızın üzerinde yerleri var, başımızın tacı ama bu tür münferit olayların da oğlumuzun başına gelmesi bizi derinden yaraladı." diye konuştu.

Miraç A. ise olayın üzerinden aylar geçmesine rağmen travma yaşamaya devam ettiğini, yanına yaklaşan bir kişi ya da araç gördüğünde korktuğunu dile getirdi.

Safranbolu'da 18 Aralık 2021'de meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerine Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memuru, konuyla ilgili çalışma yürütürken güzergahtan geçen, eşkale uyan bisikletli Miraç A. isimli çocuğu durdurmuştu.

Çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevliler müdahale etmiş, olaya ilişkin Karabük Valiliğince soruşturma başlatılmış, çocuğun ailesi ise suç duyurusunda bulunmuştu.

