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Karabük'te camdaki Türk bayrağını indirmek isteyen kadın gözlem altında tutulacak

05.01.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderilecek

Karabük'te bir iş yerinin camında asılı Türk bayrağını indirmek isteyen kadın, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu gerekçesiyle sağlık kuruluşunda gözlem altında tutulacak.

Ankara Caddesi'nde dün, bir börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını indirmeye çalıştığı gerekçesiyle "devletin egemenlik alametlerini aşağılama" suçu kapsamında gözaltına alınan Ş.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"Affektif bozukluk" şeklinde sağlık kurulu raporu bulunduğu belirlenen şüpheli, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, işlemiş olduğu fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayabilme yeteneğinin bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Karabük Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından "şizoaffektif bozukluk" olarak adlandırılan psikolojik rahatsızlığı bulunduğu tespit edilen kadın hakkında en yakın sağlık kuruluşunda "gözlem altına alma" işlemi yapılmasının uygun olduğu yönünde uzman görüşü içeren rapor düzenlendi.

Karabük Adliyesine getirilen şüphelinin, rapor doğrultusunda hekim önerisi ve cumhuriyet savcısının görüşüyle sevk edildiği Karabük Sulh Ceza Mahkemesince Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde gözlem altına alınmasına kararı verildi.

Ankara Caddesi'nde dün, bir börek ve pide salonunun vitrin camında asılı Türk bayrağını gören cerrahi maskeli ve bereli kadın, bayrağı indirmeye çalışmış, bir süre bayrağı çekiştiren ve bulunduğu yerden alamayan kadın, iş yeri çalışanlarını fark edince elindeki kağıdı göstererek bölgeden uzaklaşmıştı.

Şikayet üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği belirlenen Ş.U'yu Karabük Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına almıştı.

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