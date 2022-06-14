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Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı

14.06.2022 23:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te çatıdan düşen kadın yaralandı

Karabük'te evin çatısından düşen kadın yaralandı.

Kapullu Mahallesi 901. Sokak'ta bir evin çatısına çıkan H.T. henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 2 metreden yere düştü.

Kadının düştüğünü gören komşuları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadını Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

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