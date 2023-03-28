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Karabük'te cesedi bulunan yabancı uyruklu öğrencinin ön otopsi raporu açıklandı

28.03.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu üniversite öğrencisi kızın otopsisinde, cinsel saldırı, kesici-delici alet veya ateşli silah yaralanması tespit edilmediğini, ölümün suda boğulma şeklinde gerçekleştiğinin belirlendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün saat 12.00 sıralarında çayda ceset olduğu ihbarı üzerine, olay yeri inceleme ekipleri, kolluk görevlisi ve nöbetçi Cumhuriyet savcısı ile gecikmeksizin bölgeye gidildiği belirtildi.

Açıklamada, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen cesedin üzerinde kimlik ya da cep telefonu gibi bir eşya bulunmadığı aktarıldı.

Cesedin, 3 aydır kentte bulunan Gabon uyruklu Karabük Üniversitesi hazırlık sınıfı öğrencisine ait olduğunun belirlendiği anımsatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otopsi sonucu ön raporda, herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadığı, herhangi bir kesici-delici alet, ateşli silah yaralanması tespit edilmediği, ölüm olayının suda boğulma şeklinde meydana geldiği, Filyos Çayı'na girmeden önce ölüm olayının gerçekleşmediği anlaşılmıştır.

Yapılan soruşturmada, ölenin bulunduğu yer ile bölgede, kolluk görevlileri tarafından gerekli tanık ve kamera araştırmaları yapılmakla birlikte, üzerinde bulunan kıyafetler kriminal inceleme için daireye gönderilecektir. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmekte olup kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Öte yandan Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, taziye mesajı yayımladı.

Rektör Polat, mesajında, "Üniversitemiz Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Arkadaşları ve hocaları tarafından da çok sevilen değerli öğrencimiz Ibouanga'ya Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına, hocalarına ve arkadaşlarına sabırlar diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

OLAY

Dün merkeze bağlı Yeşilköy köyü yakınlarındaki hatta seyreden trenin makinisti, Filyos Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde olduğunu fark edince durumu yetkililere bildirmişti.

Bölgeye sevk edilen ekiplerce sudan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi öğrencisi 18 yaşındaki Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlenmişti.

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