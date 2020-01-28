Karabük'te çiftin öldüğü kazaya ilişkin otomobil sürücüsü tutuklandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan otomobil sürücüsü, tutuklandı.

İlçede 25 Ocak'ta meydana gelen kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Abay, tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyete götürüldü.

İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Abay, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

25 Ocak'ta Zonguldak'tan Karabük istikametine seyreden Hakan Abay (32) yönetimindeki 34 BJC 649 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Benli (54) idaresindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile Yenice ilçesi Sanayi Kavşağı'nda çarpışmış, kazada yaralanan Benli ve eşi Emine Benli (38), kaldırıldıkları Yenice Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamlarını yitirmişti.

