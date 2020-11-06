YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

KARABÜK HABERLERİ  | 06.11.2020 22:10 | Son Güncelleme

Karabük'te çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle İbrahim Denizer Caddesi'ndeki iki katlı evin bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yalnız yaşayan ve dumandan etkilenen Huriye Erdoğan, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eskipazar Belediyesi itfaiye ekipleri ve İl Özel İdaresine bağlı su tankerleri ile yangına müdahale edildi.

Yangın büyümeden söndürürken, Erdoğan ise 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Öte yandan, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Didem Soydan hastanelik oldu Didem Soydan hastanelik oldu
PARTNER Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı Bu sahne için tam 2 ay çalıştılar! Bu anlar ağızları açık bıraktı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Suluovalı iş adamından 4 engelliye akülü araba
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Başkan Kassanov, Azerbaycan’da görüşmeler yaptı
Dünya’da bin 65 Türkiye’de 18. sırada
Dünya’da bin 65 Türkiye’de 18. sırada
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Tuncelili Kıbrıs Gazisi, son yolculuğuna uğurlandı
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Manisa takımları Süper Lig takımlarıyla eşleşti
Esenyurt’ta rehin tutulan 14 Afganistanlı kurtarıldı
Esenyurt’ta rehin tutulan 14 Afganistanlı kurtarıldı

Karabük Namaz Vakitleri 6 Kasım Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:20
Öğle
12:38
İkindi
15:21
Akşam
17:47
Yatsı
19:08

Karabük Nöbetçi Eczaneler 6 Kasım Cuma

Atay Eczanesi
Merkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Koç Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yeni Zümrüt Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
Kanlıca mantarında dudak uçuklatan fiyat
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.