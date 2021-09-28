Karabük’te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.

Koltuk köyünde Mehmet Bilen’e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ev sahibi Bilen’in eşini hastaneye götürdüğü ve evde olmadıkları belirtildi.



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