YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük’te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

28.09.2021 01:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te çıkan yangında tek katlı ev kullanılamaz hale geldi

Karabük’ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında tek katlı ahşap evde hasar oluştu.

Koltuk köyünde Mehmet Bilen’e ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Ev sahibi Bilen’in eşini hastaneye götürdüğü ve evde olmadıkları belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılarAntalya'da pes dedirten anlar: Eğilerek baktı! Görebilmek için adeta yarıştılar
PARTNERAslışah Alkoçlar anne olduAslışah Alkoçlar anne oldu
Karabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandıKarabük'te demir çelik fabrikasındaki iş kazasında bir işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 28 Eylül Salı

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
12:45
İkindi
16:05
Akşam
18:45
Yatsı
20:04

Karabük Nöbetçi Eczaneler28 Eylül Salı

Yeni Sağlık Eczanesi
Merkez
Yeni Eczanesi
Besbinevler
Hacettepe Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Niğde'de dedesinin kullandığı traktörün altında kalan kız çocuğu öldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

İstanbul’daki zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Trabzonspor'dan, eski başkanlardan Sadri Şener için "geçmiş olsun" mesajı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.