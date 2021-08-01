YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu

Karabük'te devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu

01.08.2021 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu

Karabük'te devrilen otomobildeki biri çocuk 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Salih Işık (30) idaresindeki 78 BS 838 plakalı otomobil, Kayabaşı Mahallesi Ahmet Haşim Caddesi'nde Volkan Feyizoğlu (45) yönetimindeki 78 AAS 495 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 78 BS 838 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilde bulunan sürücü Salih Işık ve yanındaki Tuğçe (27) ile Yağız Efe Işık (4) kazadan yara almadan kurtuldu.

Karabük'te devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yara almadan kurtuldu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendiMarmaris ve Manavgat'taki yangın uzaydan görüntülendi
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralıKarabük'te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 2 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:38
Öğle
13:01
İkindi
16:55
Akşam
20:14
Yatsı
21:51

Karabük Nöbetçi Eczaneler 2 Ağustos Pazartesi

Özden Eczanesi
Karabukmerkez
Uygar Eczanesi
Besbinevler
Melis Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Yenice Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

İran'dan gelen yangın söndürme uçağına Aksaz Deniz Üs Komutanlığında su ikmali yapıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Polatlı'da yangın çıkarmaya çalışan şüpheliye müdahale eden emekli albaya plaket verildi

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Rize'de bir kadın, ağabeyi ile tartışan kişiyi öldürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü olaya ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.