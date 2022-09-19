Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Bade (68) idaresindeki 78 BC 742 plakalı traktör, Çukurören köyü Tepe Mahallesi Cevizdere mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Bade'nin cenazesi, Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna gönderildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz