YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

19.09.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hasan Bade (68) idaresindeki 78 BC 742 plakalı traktör, Çukurören köyü Tepe Mahallesi Cevizdere mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bade'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bulunduğu yerden çıkarılan Bade'nin cenazesi, Eflani İlçe Entegre Hastanesi morguna gönderildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandıKarabük'te kendisini jandarma olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı
İstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenlediİstanbul'da sivil toplum kuruluşları "Büyük Aile Buluşması" düzenledi
Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardındanSamsunspor-Sakaryaspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
Karabük Eflani

Karabük Namaz Vakitleri 19 Eylül Pazartesi

İmsak
05:00
Sabah
06:27
Öğle
12:49
İkindi
16:16
Akşam
19:00
Yatsı
20:21
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Üstünü çıkarttı! Yarı çıplak ayna karşısına geçti

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.