YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı

Karabük'te dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı

01.06.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te dolandırıcılık şüphelisi terminalde yakalandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Yenice İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçeye bağlı Yeniköy köyünde oturan A.Ç'nin (79) evine giderek kendisini jandarma olarak tanıtan ve mağdurun 63 gram ağırlığındaki 3 bileziğini alan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelinin A.K. (50) olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı Yenice terminalinde Adana'ya gitme hazırlığındayken üzerinde bileziklerle yakaladı.

Şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde kullanma aparatı ve Adana'da başka bir kişiden çalındığı değerlendirilen sürücü belgesi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Yenice Adliyesine sevk edilen A.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
Bursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar ettiBursa'da 7 yaşındaki oğlunu öldüren, 3 yaşındakini de yaralayan baba intihar etti
Sivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdıSivasspor, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 1 Haziran Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:12
Öğle
12:52
İkindi
16:51
Akşam
20:22
Yatsı
22:10
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Enerji verir, etkisini iki katına çıkarır! Bir de böyle deneyin

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Kararlar, itiraflar ve daha fazlası... Günlük burç yorumları

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Eski prensesin gizemli ölümü! Taciz iddiaları olay olmuştu

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Okyanusun ortasında doğum yaptı! Kocası elekle destek oldu

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.