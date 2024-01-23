Karabük'te düzenlenen operasyonlarda 9 kişi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu ilçesi Esentepe Mahallesi'nde sahte içki operasyonu düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin evlerinde yapılan aramada, 1,25 litre el yapımı votka, 5,5 litre el yapımı rakı, 3,5 litre viski ile 43 boş pet şişe ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince Safranbolu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yapılan kaçak sigara operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Şüphelinin iş yerinde ve evinde yapılan aramada, elektronik sigara ile elektronik sigara dolumu yapılan 29 elektronik sigara likidi, 8 bin 700 makaron (filtreli sigara kağıdı), 6 kilo 600 gram kıyılmış tütün, 53 kesilmiş bandrol, hassas terazi, 9 sentetik ecza, 1000 dökme tütün filtresi ve 5 bin 600 ambalaj poşeti bulundu.

Merkez 100. Yıl Mahallesi'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 118 sentetik uyuşturucu hap, 2,2 gram kubar esrar, 24 akıllı saat, 24 kulaklık, 15 powerbank, 4 parfüm ve 15 güneş gözlüğüne el konuldu.

Jandarma ekipleri, Merkez Beşbinevler Mahallesi'nde üzerinde 13 gram sentetik uyuşturucu, 2 uyuşturucu kullanma aparatı ve çakmak gazı ele geçirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 9 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

