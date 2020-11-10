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Karabük'te ecza deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

KARABÜK HABERLERİ  | 10.11.2020 19:50 | Son Güncelleme

Karabük'te ecza deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Karabük'te bir ecza deposundan ilaç çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'ndeki bir ecza deposunun kapısını zorlayıp açarak hırsızlık yaptıkları iddiasıyla aranan E.A. ve H.M, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, Hürriyet Mahallesi Ateş Caddesi'ndeki bir ecza deposunun kapısının zorlanarak içeri girilip depodan 48 ilaç çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları görüntüleri ve parmak izlerinden şüphelilerin E.A. ve H.M. olduğunu belirlemişti.

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