Karabük'te eğitime kar engeli

Karabük'te kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamında diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim öğretime yarın ara verilecek.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yaşanan yoğun kar yağışı sonrası oluşabilecek buzlanma riski ve yarın sabah saatlerden itibaren beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Eflani ve Ovacık ilçelerinin tamamı diğer ilçelerde ise taşımalı eğitim gören öğrenciler için 18 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, Eflani ve Ovacık ilçelerindeki engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı belirtildi.
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