YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük’te engelli ve hamilelere kar tatili

Karabük’te engelli ve hamilelere kar tatili

17.01.2021 23:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük’te, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün tatil verildi.Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün izinli olduğu bildirildi.

Karabük’te, yoğun kar yağışı nedeniyle engelli ve hamile kamu personeline bir gün tatil verildi.
Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, il genelinde engelli ve hamile kamu personelinin bir gün izinli olduğu bildirildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışına bağlı olumsuz hava şartları nedeniyle 18 Ocak Pazartesi günü bir gün süreyle Karabük il genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli kamu personeli İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu kararı ile idari izinli sayılacaktır" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydıYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı
PARTNERHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdıHadise son paylaşımıyla göz kamaştırdı

Karabük Namaz Vakitleri 18 Ocak Pazartesi

İmsak
06:35
Sabah
08:05
Öğle
13:05
İkindi
15:32
Akşam
17:54
Yatsı
19:19
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Saathane Meydanı’nda yıkım devam ediyor

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Diyarbakır’da ilk defa hayvanlara kuduz aşısı kırsala bırakıldı

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Otobüs şoförü molada yaşamını yitirdi

Diğer Haberler

GÜNCELLEME - Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı

GÜNCELLEME - Karabük'te 2 firari FETÖ şüphelisi yakalandı

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Jandarmadan kış lastiği uygulaması

Safranbolu’da "Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka" semineri

Safranbolu’da "Robot Teknolojileri ve Yapay Zeka" semineri

Mahalle derneğinden öğrencilere hem tablet hem de giyim desteği

Mahalle derneğinden öğrencilere hem tablet hem de giyim desteği

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin’nden kongre açıklaması

Karabük TSO ile Halkbank arasında protokol

Karabük TSO ile Halkbank arasında protokol

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.