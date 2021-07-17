Karabük'te eşi tarafından öldürülen kadın toprağa verildi

Karabük'te eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın, toprağa verildi.

Ankara Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınan Hatice D'nin cenazesi Yenişehir Çamlık Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına, Hatice D'nin yakınları, arkadaşları ve İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş katıldı.

Hatice D'nin cenazesi, namazın ardından merkeze bağlı Davutlar Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan kocanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Dün, Beşbinevler 53. Sokak'ta oturan Vedat ve Hatice D. çifti, henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Vedat D. eşini boğazından bıçaklamıştı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Vedat D, sonra da kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklamış, hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Hatice D, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

