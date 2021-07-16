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Karabük'te eşini bıçaklayarak öldüren koca, kendisini de yaraladı

16.07.2021 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te eşini bıçaklayarak öldüren koca, kendisini de yaraladı

Karabük'te eşini bıçaklayarak öldüren adam, aynı bıçakla kendisini de yaraladı.

İddiaya göre, Beşbinevler 53. Sokak'ta oturan Vedat ve Hatice D. çifti, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Vedat D. eşini boğazından bıçakladı.

Eşinin kanlar içinde kaldığını gören Vedat D, sonra da kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçakladı.

Sesleri duyan komşuların haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan iki çocuk annesi Hatice D, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Vedat D. ise yoğun bakıma alındı.

Eve gelen olay yeri ekipleri ve cumhuriyet savcısı inceleme yaptı.

Öte yandan çiftin anaokulu ve 6. sınıfta oldukları öğrenilen iki çocuğunun yaptığı aile resmi ve üzerine "Canım ailem sizi çok seviyorum" yazdığı buzdolabına yapıştırılmış kağıt dikkatlerden kaçmadı.

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