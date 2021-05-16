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Karabük'te eve giren yılanı itfaiye yakaladı

16.05.2021 17:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Karabük'te bir eve giren yılan, itfaiye tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Yaylacık Mahallesi'nde bir eve yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

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