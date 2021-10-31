Karabük'te evin bahçesine devrilen otomobildeki 1 kişi ölü

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adil Düzgün (52) idaresindeki 16 ACG 160 plakalı otomobil, Karabük-Kastamonu kara yolu Çıraklar köyü yakınlarında devrilerek bir evin bahçesine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, sürücü Düzgün'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mustafa Özen (34) ise ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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