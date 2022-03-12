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Karabük'te evin çatısı yangında hasar gördü

12.03.2022 04:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te evin çatısı yangında hasar gördü

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin bacasında çıkan ve çatıya sıçrayan yangın hasara neden oldu.

Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde Ayhan U'ya ait iki katlı evin bacasında çıkan yangın çatıya sıçradı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Eflani Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, baca ve çatıda hasar oluştu.

Öte yandan Belediye Başkanı İbrahim Ertuğrul da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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