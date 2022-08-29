YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı

29.08.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Karabük'te bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin çamaşır makinesinin konulduğu dolaba yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuKarabük Valiliğinden 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
Balıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybettiBalıkesir'de devrilen traktörün sürücüsü ile yeğeni hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Karabük yılan İtfaiye dolap

Karabük Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:35
Sabah
06:07
Öğle
12:55
İkindi
16:37
Akşam
19:34
Yatsı
20:59
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Lüks yaşamlarının perde arkası şoke etti! Anne-kız bir olup...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Göğsüne yıldırım düştü! Neye uğradığını şaşırdı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Balayından kaçıp seks işçisine gitti! Polis baskınında yakalandı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.