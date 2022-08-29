Karabük'te evin dolabında yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Karabük'te bir evin dolabına giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evin çamaşır makinesinin konulduğu dolaba yılan girdi.

Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan ev sakinleri, başarılı olamayınca Karabük Belediyesi itfaiyesinden yardım istedi.

Eve gelen ekipler, yılanı yakalayıp doğaya bıraktı.



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