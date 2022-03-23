Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bulak yolu üzerinde bulunan, otomobil yedek parçası üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.



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