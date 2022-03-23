YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

23.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te fabrika yangınına müdahale ediliyor

Karabük'te bir fabrikada çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Bulak yolu üzerinde bulunan, otomobil yedek parçası üreten fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.

Öte yandan yangın nedeniyle fabrikadan zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyorKardemir Karabükspor TFF 3. Lig'de de zor günler geçiriyor
İSTANBUL - &quot;SİGARA İÇME&quot; UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADIİSTANBUL - "SİGARA İÇME" UYARISINA SİNİRLENDİ; ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASI VE KARDEŞLERİNİ YARALADI
Eskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandıEskişehir'de silahlı sopalı kavgada 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
yangın

Karabük Namaz Vakitleri 23 Mart Çarşamba

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
13:01
İkindi
16:27
Akşam
19:11
Yatsı
20:31
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Çarşı-pazarda Ramazan hareketliliği

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan pidesi nasıl yapılır?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'da tok tutan yiyecekler nelerdir?

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Ramazan'ın başlangıcıyla ilgili dini mesajlar

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

Hayati tehlikesi olan trans yağla karıştırılıyor! Aslında çok faydalı

İlk iftar ne zaman?

İlk iftar ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.