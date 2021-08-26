Karabük'te fazla yükten durdurulan aracın sürücüsü ekiplerin üzerine sürdüğü tırla kaçmak istedi

Karabük'te durdurulmak istenen tırın sürücüsü aracını polis ekiplerinin üstüne sürerek kaçmaya çalıştı.

Tonaj fazlası ihbarı alan polis ekipleri, S.Y'nin kullandığı 78 DD 680 plakalı tırı Namal kavşağında durdurdu.

Nakliye evraklarının istenmesi üzerine sürücü, tırı görevli polis ekiplerinin üstüne sürerek olay yerinden kaçtı.

Tırı takibe alan ekipler, Demir Çelik kavşağında yeniden durdurdu. Kantara götürülmek istenen tır bu defada ters yöne girerek kaçmaya çalıştı.

Önü kesilerek Sanayi kavşağında durdurulan ve gözaltına alınmak istenen tırın sürücüsü, bir süre görevli memurlara direndi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, adli kontrol şartları ile serbest bırakıldı.

Tonaj fazlası olduğu belirlenen tırın sürücüsüne gerekli maddelerden idari para cezası uygulandı.



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