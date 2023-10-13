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Karabük'te Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

13.10.2023 07:35 | Son Güncelleme:
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Karabük'te Filistinlilere destek gösterisi yapıldı.

Karabük'te Filistinlilere destek gösterisi düzenlendi

Kentteki sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırının ardından Filistin'e destek amacıyla araç konvoyu düzenledi.

100. Yıl Mahallesi pazaryerinden başlayan konvoyda, Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan araçlar, Safranbolu ilçesinden geldi. Oradan il merkezindeki demir-çelik kavşağına gelen konvoy, başladığı yerde sona erdi.

Grup üyeleri burada, İsrail aleyhine slogan attı.

Konvoya katılan sivil toplum kuruluşları adına konuşan İHH Karabük Eğitim Başkanı Abdullah Yusuf Arslan, yıllardır işgal güçlerinin saldırıları sonucu binlerce Filistinlinin şehit edildiğini, çok sayıda Filistinlinin de yaralandığını ve sakat kaldığını söyledi.

Binlerce Filistinlinin evleri ve arazilerinin hukuksuz şekilde işgal edildiğini dile getiren Arslan, Gazze'nin etrafına örülen utanç duvarlarıyla son yüzyılın en büyük açık hava hapishanesinin inşa edildiğine değindi.

Arslan, Filistin'de işgal edilen topraklarını savunan tüm Filistinli kardeşlerine desteklerini ve dualarını gönderdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Filistin dostlarıyla birlikte İsrail'in hukuksuz uygulamalarına ve saldırılarına karşı çıkıyoruz. Filistin sevdalıları olarak bu davayı savunmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi, uluslararası mekanizmaları ve herkesi harekete geçmeye ve İsrail'in attığı bu hukuksuz adımları, işgali ve saldırıları durdurmaya çağırıyoruz. Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün ve Filistin'in özgürlüğü, siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için, yapılan tüm eylemleri desteklemek hepimizin görevidir. Filistin özgür oluncaya kadar mücadelemizi tüm gücümüzle sürdüreceğiz."

Duanın ardından grup üyeleri dağıldı.

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