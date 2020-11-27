Karabük'te freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi

Karabük'te freni boşalan kamyonetin park halindeki 4 araca çarpmasıyla meydana gelen kazada, sürücü yaralandı.

Yeşil Mahalle Özdemir Caddesi'ne 78 AAP 308 plakalı kamyonetini park eden Metin Eren, indiği sırada araç hareket etti.

Hızlanan kamyonet, caddede park halindeki 2 otomobil ve 2 hafif ticari araca çarparak durabildi.

Aracını durdurmaya çalışan sürücü ise yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Caddede önlem alan polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

