Karabük'te hafif ticari aracın çarptığı 4 yaşındaki çocuk öldü

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, E.Ç. (46) yönetimindeki hafif ticari araç, Karabük-Ankara kara yolu Cumayanı köyü yakınında yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Kılıç'a (4) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bir otomobille Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.

Sürücü E.Ç. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.



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