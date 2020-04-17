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Karabük'te hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı

KARABÜK HABERLERİ  | 17.04.2020 00:16 | Son Güncelleme

Karabük'te hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı

Karabük'te, park halindeyken hareket eden hafif ticari aracı durdurmaya çalışan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karabük Mesleki Eğitim Merkezi önündeki dik zeminli boş arazide 34 NU 4933 plakalı hafif ticari aracı park eden Ahmet Bedirhan P. (26) aracın bir anda hareket ettiğini fark etti.

Aracı durdurmak için el frenini çekmeye çalışan Ahmet Bedirhan P, otomobille birlikte sürüklendi.

Araç, bir evin bahçesinin çitlerini de devirerek yaklaşık 70 metre sonra toprak zemine takılarak durdu. Ahmet Bedirhan P. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil, çekici yardımıyla kaldırıldı.

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1 yaralı Karabük otomobili durdurmaya çalışan kişi yaralandı

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