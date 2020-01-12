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  4. Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

Karabük'te heyelan kara yolunu kapattı

KARABÜK HABERLERİ  | 12.01.2020 00:46 | Son Güncelleme

Tünelde mahsur kalan bir ambulanstaki hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü

Meydana gelen heyelan nedeniyle Karabük-Zonguldak kara yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Karabük-Zonguldak karayolunda meydana gelen heyelan sonucu kaya parçaları ve toprak, Bolkuş Tüneli girişinde yola sürüklendi.

Kapanan yolun ulaşıma açılması için karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Bu yolu tercih eden araçlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Öte yandan, Yenice ilçesinden Karabük'e hasta taşıyan bir ambulans da tünel içinde mahsur kaldı. Hasta, sedyeyle Karabük'ten gelen başka bir ambulansa taşınarak hastaneye ulaştırıldı.

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Heyelan Karabük

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