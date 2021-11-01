Karabük'te iki katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Atatürk Mahallesi Dağ Sokak'ta Özlem Kalkancı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekiler durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede evi saran alevlere Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık iki saatlik çalışmayla söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.



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