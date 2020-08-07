YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te iki mahallede karantina kararı

Karabük'te iki mahallede karantina kararı

KARABÜK HABERLERİ  | 07.08.2020 22:30 | Son Güncelleme

Karabük'te iki mahallede karantina kararı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Akkışla köyüne bağlı iki mahallede karantina uygulanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Akkışla köyü Gökçeler Mahallesi'nin bu gece yarısından itibaren 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Birden fazla pozitif vakanın olması ve temaslı vakaların fazlalığı nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Gökçeler Mahallesi ile Sayvanlar Mahallesi'nin Uluyayla mevkisinde 22 Ağustos'a kadar giriş çıkışlar izne bağlı olmak kaydıyla karantina uygulanmasına karar verilmiştir." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gizemli sevgili ortaya çıktı! Gizemli sevgili ortaya çıktı!
Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü Kahramanmaraş'ta dehşet! Oğlu ve gelinini öldürdü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin

Dolandırıcılık uyarısı

Dolandırıcılık uyarısı

Mensah’tan transfer açıklaması

Mensah’tan transfer açıklaması

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Edremit AK Parti’den, CHP’Lİ belediyeye tepki

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Düğünlerde her türlü yemek ve ikramlan yasaklandı

Karabük Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
04:03
Sabah
05:44
Öğle
13:00
İkindi
16:53
Akşam
20:07
Yatsı
21:41

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
100. Yıl Eczanesi
Besbinevler
Seda Şahin Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Şifa Eczanesi
Eskipazar
Deniz Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

Başkan Köse Türk bayrağı yakılmasına tepki gösterdi

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Otobüsle Karabük'e gelen 12 kişiye ev izolasyonu

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

Karabük'te apartman boşluğuna giren baykuşu itfaiye çıkardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.