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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

28.08.2021 19:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazayı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası kaydetti

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Recep Değirmenci'nin kullandığı 34 CLH 396 plakalı otomobil, Eflani-Pınarbaşı kara yolu Kayalar mevkisinde, karşı yönden gelen Nail Genç (26) yönetimindeki 34 JP 873 plakalı otomobile çarpışarak takla attı.

Kazada sürücü Nail Genç ile otomobillerde bulunan Mustafa Turgut (25) ile Ali Kızılabdullah (60) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla önce Eflani Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı kara yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Recep Değirmenci'nin kullandığı otomobilin karşı şeride geçerek Nail Genç'in kullandığı otomobile çarpması ve takla atması yer alıyor.

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