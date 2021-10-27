Karabük'te kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Karabük'te kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihbar üzerine Kahyalar köyünde düzenlenen operasyonda, 3 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Operasyonda, 3 kürek, manivela, çapa, keser, iki kazma, çekiç, murç, el feneri, halat ve şerit bareti gibi muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.



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