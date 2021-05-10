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Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi

10.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kaçak kazı yapan 4 zanlıya Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan biri kadın 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

Safranbolu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir köyde kaçak kazı yapıldığını tespit etti.

Ekipler, biri kadın 4 zanlıyı suçüstü yakaladı.

Kaçak kazıda kullanılan çok sayıda muhtelif kazı malzemesine el konuldu.

İşlemlerinin ardından serbest bırakılan zanlılara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası uygulandı.

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