Karabük’te "kaçak tütün" operasyonu

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan eş zamanlı kaçak tütün operasyonunda 5 işletme sahibine işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen "kaçak tütün" operasyonunda; 12 iş yeri kontrol edildi. 20 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünün yapıldığı operasyonda 16 bin 600 gram kıyılmış tütün, 6 bin gram bandrolsüz nargile tütünü, 120 dal satışa hazır vaziyette kıyılmış tütün ile doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyonda, 5 işletme sahibine kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında işlem yapıldı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaların gece gündüz demeden büyük bir özveri ve kararlılıkla tüm terör, uyuşturucu ve organize suç örgütlerine karşı, aman vermeksizin devam edeceği belirtildi.

