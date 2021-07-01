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Karabük'te kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

01.07.2021 14:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay yerinden kaçan kamyonet sürücüsü polis tarafından yakalandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

N.Ö'nün kullandığı 41 KL 276 plakalı kamyonet ile A.Y. yönetimindeki 78 SB 693 plakalı motosiklet, Karabük-Kastamonu yolu Musalla Mahallesi kavşağında çarpıştı.

Ağır yaralanan A.Y, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından kaçan N.Ö. ise polis ekiplerinin takibi sonucu Bostanbükü mevkisinde yakalandı.

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trafik kazası Karabük Safranbolu

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