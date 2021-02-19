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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 53 köy yolu açıldı

19.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
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Karabük'te kar nedeniyle kapanan 53 köy yolu açıldı

Karabük'te kar yağışı nedeniyle kapanan 97 köy yolundan 53'üne ulaşım yeniden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle merkezde 4, Eflani'de 35, Eskipazar'da 17, Ovacık'ta 9, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 22 olmak üzere 97 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Açıklamada, merkez ilçede 4, Eflani'de 16, Eskipazar'da 11, Ovacık'ta 4, Safranbolu'da 10 ve Yenice'de 8 olmak üzere 53 köy yolunun ulaşıma açıldığı kaydedildi.

Ekiplerin, kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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