Karabük'te kara yolunda koşan karaca görüntülendi

Karabük'te bir karacanın kara yolunda koşması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Karabük-Yenice kara yolunda otomobili ile ilerleyen bir sürücü, aniden karşısında karaca gördü. Sürücü, karacanın kara yolunda koşmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Karaca, daha sonra yol kenarına çıkarak gözden kayboldu.



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