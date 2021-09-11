YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te karantinada olması gereken kişi taksiciyle tartışınca yakalandı

Karabük'te karantinada olması gereken kişi taksiciyle tartışınca yakalandı

11.09.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te karantinada olması gereken kişi taksiciyle tartışınca yakalandı

Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, taksiciyle tartışınca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, taksiye binen Sudenur A. (18) ve Yasin D, gitmek istedikleri adrese geldiklerinde şoförle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, aracını durağa çekip durumu polise bildirdi.

Taksi şoförünün şikayetçi olması ve polislerle tartışması üzerine Yasin D. gözaltına alındı.

Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgusunda Sudenur A'nın ise karantinada olması gerektiği tespit edildi.

Polis ekiplerince hakkında işlem yapılan Sudenur A, ambulansla evine bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Resmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahipResmî Gazete'de yayımlandı! Uzman erbaşlar da artık bu hakka sahip
Eylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksinizEylül fırsatları! Geri dönmek istemeyeceksiniz
Karabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandıKarabük'te 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karabük

Karabük Namaz Vakitleri 11 Eylül Cumartesi

İmsak
04:51
Sabah
06:19
Öğle
12:51
İkindi
16:25
Akşam
19:14
Yatsı
20:36

Karabük Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Cumartesi

Cerrahpaşa Eczanesi
Merkez
Dilek Eczanesi
Merkez
Gökçınar Eczanesi
Besbinevler
Bağlar Eczanesi
Safranbolu
Gülşen Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

Oppo, Orta ve Doğu Avrupa'daki bölgesel operasyonlarını duyurdu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Kocaeli'de yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın'da hakkında 22 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayserispor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.