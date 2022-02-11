Karabük'te karda ilerlemeye çalışan 2 karaca yavrusu kameraya yansıdı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 2 karaca yavrusunun karda ilerlemeye çalışması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Dünya Doğayı Koruma Vakfınca "acil korunması gereken 100 sıcak noktadan biri" olarak gösterilen, "orman denizi" şeklinde de adlandırılan Yenice'de kar etkili oluyor.
İncebacaklar köy yolunda ilerleyen vatandaşlar, ormandaki 2 karaca yavrusunu fark etti. Vatandaşlardan biri, yanına yaklaştığı yavruların karda zıplayarak ilerlemesini cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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