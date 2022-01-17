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Karabük'te kardan kapanan 176 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı

17.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te kardan kapanan 176 köy yolundan 78'i ulaşıma açıldı

Karabük'te, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 176 köy yolundan 78'inin ulaşıma açıldığı bildirildi.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde 176 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

Çalışmalar sonucu 78 köy yolunun ulaşıma açıldığı bildirilen açıklamada, ekiplerin 98 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

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