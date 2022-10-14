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Karabük'te klima ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

14.10.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te klima ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

Karabük'te klima ile duvar arasında sıkışan kedi kurtarıldı

Karabük'te klima dış ünitesi ile duvar arasına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı.

Aydınlık Mahallesi'nde kedi yavrusunun klima dış ünitesi ile duvar arasına sıkıştığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Ekipler, duvar ile klima ünitesinin olduğu bölgeye merdivenle çıkarak kediyi sıkıştığı yerden çıkarttı.

Kurtulan kedi, itfaiyecilerin elinden kaçarak hızla uzaklaştı.

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Karabük kedi İtfaiye kurtarma

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