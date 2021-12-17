YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te köpeklerin saldırısına uğrayan keçi ve koyunlar telef oldu

Karabük'te köpeklerin saldırısına uğrayan keçi ve koyunlar telef oldu

17.12.2021 19:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te köpeklerin saldırısına uğrayan keçi ve koyunlar telef oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvancılık yapan Fatih Kasarlı 3 gün içerisinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 10 küçükbaş hayvanının telef olduğunu iddia etti.

Kasarlı, gazetecilere yaptığı açıklamada 3 gündür sokak köpeklerinin sürüsüne saldırarak hayvanlarının telef olmasına neden olduklarını öne sürdü.

Yetkili mercilere başvurmasına rağmen sokak köpeklerine karşı önlem alınmadığını iddia eden Kasarlı, "Bugün sabah koyunlarımı otlatıyordum. 7-8 köpek yine saldırdı. Cami cemaati koştu yardıma, hayvanları toparlamama yardımcı oldular." dedi.

Bir an önce duruma çözüm bulunmasını istediğini ifade eden Kasarlı, "Köpekler aç, neden yemesin. Salınan köpeklerin hepsi burada. Kimse sahip çıkmıyor. Ben ne yapayım. Yapacak bir şeyim kalmadı. 8 oğlağım, 2 koyunum gitti. İnsanlara da zarar veriyor. Herkese saldırıyorlar. İnsanlar çocukları okula gönderemiyor. Buna bir çözüm bulunması lazım." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?Dumping Sendromu tehlikesi! Seren Serengil'in organları zarar görmeye başladı... Sebebi mide küçültme mi?
11 gün boyunca gülmek yasak11 gün boyunca gülmek yasak
Eflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacakEflani'de çiftçilerin yeni gelir kapısı kaz üretimi olacak
Anahtar Kelimeler:
Karabük Safranbolu

Karabük Namaz Vakitleri 17 Aralık Cuma

İmsak
06:30
Sabah
08:02
Öğle
12:51
İkindi
15:08
Akşam
17:29
Yatsı
18:56

Karabük Nöbetçi Eczaneler17 Aralık Cuma

Özden Eczanesi
Merkez
Üniversite Eczanesi
Besbinevler
Özkan Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Mutlu Eczanesi
Eskipazar
Betül Eczanesi
Yenice
Özden Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karabük ECZANELER
Karabük ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bolu'da yoğun kar yağışı

Bolu'da yoğun kar yağışı

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’da tırın çarptığı otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Belgin Doruk'un oğlu Aydın Birsel'in cenazesi İstanbul'a gönderildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.