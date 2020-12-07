Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

Karabük'te, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer önlemlere uymayan 59 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin belirli noktalarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer Kovid-19 önlemlerine uymayan 59 kişiye 55 bin 350 lira para cezası kesti.

Denetimlerin hafta içi de ekiplerce sürdürüldüğü bildirildi.

