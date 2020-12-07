YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karabük
  4. Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

KARABÜK HABERLERİ  | 07.12.2020 16:44 | Son Güncelleme

Karabük'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 59 kişiye para cezası kesildi

Karabük'te, hafta sonu yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma kısıtlamasına ve diğer önlemlere uymayan 59 kişiye para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, kentin belirli noktalarındaki denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlaması ile diğer Kovid-19 önlemlerine uymayan 59 kişiye 55 bin 350 lira para cezası kesti.

Denetimlerin hafta içi de ekiplerce sürdürüldüğü bildirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Annem 'Yakında ağaçlara tırmanacaksın' diyor Annem 'Yakında ağaçlara tırmanacaksın' diyor
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!

Karabük Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:23
Sabah
07:54
Öğle
12:46
İkindi
15:07
Akşam
17:28
Yatsı
18:54

Karabük Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Dilek Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Besbinevler
Dilek Eczanesi
Safranbolu
Tuğba Eczanesi
Eflani
Eskipazar Eczanesi
Eskipazar
Gökçe Eczanesi
Yenice
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.