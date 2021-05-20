Karabük'te kullanılmayan tarım arazileri üretime kazandırılıyor

Karabük'te yaklaşık 40 yıldır atıl durumda bulunan tarım arazileri, üreticilere yüzde 70-75 destekle verilen sertifikalı tohumlarla üretime kazandırılmaya devam ediyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgını döneminde tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü söyledi.

Tarımsal üretimin devamlılığı doğrultusunda Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin öncülüğünde tüm Türkiye'de olduğu gibi Karabük'te de bir dizi projeler gerçekleştirdiklerini belirten Ayvalık, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımsal üretimde ana materyal olan sertifikalı tohum üretiminin temini ve üreticilerimize dağıtımında büyük yol kat ettik. Sonbahar döneminden itibaren özellikle güzlük ekilişlerde üreticilerimize sunmak amacıyla 220 ton buğday, 50 ton arpa ve 14 ton yem bezelyesi tohumluğunu üreticilerimizin hizmetine sunduk ve tarlalara ekimini sağladık. Bahar döneminde ise özellikle yem bitkileri üretiminin devamlılığının sağlanması amacıyla 11,5 ton adi fiğ, 13 ton korunga ve 4,5 ton yonca tohumunun ekimi gerçekleştirildi."